Repubblica su Callejon: mercoledì scorso l’ipotesi della rottura era più di un sussurro a Castel Volturno

Ultimissime calcio Napoli - «La storia non poteva finire in un attimo» , così ha riassunto la questione Gattuso. La storia è quella di Callejon che domenica contro la Spal ha rischiato di giocare la sua ultima partita con la maglia azzurra, come racconta Repubblica:

"Impossibile congedarsi al termine della naturale scadenza del contratto. Eppure il rischio c’è stato. Mercoledì scorso l’ipotesi della rottura era più di un sussurro a Castel Volturno. Ha prevalso la volontà di Callejon, supportata dalla mediazione di Gattuso e del ds Giuntoli. Niente bonus supplementare, Callejon riceverà gli stipendi completi fino a giugno, ma soltanto la polizza assicurativa che lo coprirà in questo surplus di questa stagione anomala".