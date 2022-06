Repubblica - Spalletti-De Laurentiis, 'divergenza' sugli obiettivi del Napoli: il tecnico vuole evitare una cosa

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica analizza le dichiarazioni di Spalletti a Sky e racconta:

"Patti chiari, amicizia lunga. «Non sarà facile arrivare di nuovo tra le prime quattro» . Anche l’aziendalismo di Luciano Spalletti ha un limite e il tecnico toscano ha sentito dunque l’esigenza di mettere un punto sugli obiettivi del Napoli per la prossima stagione, dopo essere stato un po’ spiazzato dal proclama inatteso e razionalmente fuori contesto di Aurelio De Laurentiis. «Faremo il massimo per vincere lo scudetto». Tra il dire e il fare c’è però di mezzo il mare e la rivoluzione in atto - resa necessaria dalla volontà del presidente di chiudere un ciclo dai costi troppo elevati e aprirne un altro, più sostenibile dal punto di vista economico potrebbe fare da prologo a un’annata abbastanza laboriosa, se non di transizione.

Ecco perché il titolare della panchina azzurra ha deciso di interrompere il suo silenzio e uscire allo scoperto, concordando peraltro la sua apparizione televisiva (a Sky) con la società. Non c’è insomma uno scontro in atto e trattasi piuttosto di normale dialettica. Ma il gioco delle parti è lo stesso di facile lettura, perché il tecnico si è già scottato nel finale del campionato scorso con l’eccesso di aspettative dell’ambiente e non ha intenzione di rischiare il bis".