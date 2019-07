Repubblica - Scontro Inter-Juve, può approfittarne il Napoli per Icardi! Ma De Laurentiis aspetta una data precisa

Calciomercato Napoli - La squadra di Aurelio De Laurentiis è attenta osservatrice dalle scaramucce fra Marotta e Paratici, fra Inter e Juve sul mercato fra i nomi di Lukaku, Dybala e Icardi. L’Inter chiuderebbe subito per Lukaku, rappresentato dall’agente Federico Pastorello, se riuscisse a liberarsi di Icardi, rivela l'edizione odierna di Repubblica. Ed è proprio per questo motivo che la Juve si guarda bene dall’avanzare offerte al club nerazzurro per Maurito, visto l'interesse dei bianconeri per Lukaku.

Icardi-Napoli, la situazione e lo scontro Inter - Juve

Icardi è conteso fra Napoli e Juventus, ma l'edizione odierna di Repubblica ne svela tutti i dettagli: