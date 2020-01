Repubblica - Saranno almeno tre gli acquisti del Napoli sul mercato, arriveranno alla spicciolata durante il mese di gennaio

Del mercato del Napoli si stanno occupando De Laurentiis e i suoi collaboratori, con cui Gattuso fa il punto della situazione soltanto al termine della giornata. Come racconta l’edizione odierna di Repubblica, Ringhio è concentrato esclusivamente sulla sfida con l’Inter:

”La sta preparando con grande meticolosità, facendo prima di tutto la conta dei giocatori disponibili e senza fare affidamento sui rinforzi (almeno tre), che arriveranno alla spicciolata durante il mese di gennaio. Per questo in cima ai pensieri del tecnico c’è l’emergenza in difesa, non l’evoluzione positiva della trattativa per Lobotka. A tenere tutti con il fiato sospeso a Castel Volturno sono in questo momento le condizioni fisiche di Koulibaly, che sta tentando il recupero in extremis in vista della super sfida contro i nerazzurri”