Calciomercato Napoli - Con Giacomo Raspadori in uscita, nonostante le smentite del Sassuolo che prova a definirlo incedibile, il club emiliano guarda già al suo sostituto.

Infatti, come racconta l'edizione online di Repubblica, c'è anche il Sassuolo, oltre al Torino, su Riccardo Orsolini:

"L'esterno offensivo può lasciare il Bologna per 12 milioni di euro. Il Sassuolo pensa a lui come erede di Giacomo Raspadori - direzione Napoli - mentre per Ivan Juric è la prima scelta per il suo Torino".