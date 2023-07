Repubblica - Quattro nomi per il sostituto di Kim, ecco il preferito del Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Con l'addio di Kim Minjae, il Napoli accelera per il nuovo difensore: c'è sempre Max Kilman in pole position. A scriverlo, è l'edizione odierna di Repubblica:

"De Laurentiis (ancora senza un direttore sportivo, circola il nome di Frederic Massara) partirà dalle cessioni, che dovranno liberare le caselle per l’arrivo dei 5 rinforzi. L’addio di Kim è ormai questione di ore e il Bayern di Monaco ha anche comunicato via mail la sua intenzione di pagare la clausola per il giocatore sudcoreano entrola scadenza di sabato. A breve il club azzurro concluderà dunque l’acquisto di un nuovo difensore, con l’inglese Kilman che resta in vantaggio su Le Normand, Itakura e Mavropanos".