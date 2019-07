Repubblica - Possibile caso Milik: tutto dipenderà dall'attaccante che arriverà

Ultimissime Calciomercato Napoli - Capitolo bomber Napoli: come riferisce La Repubblica oggi in edicola, il discorso non può prescindere da Mauro Icardi che resta nel mirino del club partenopeo. Aurelio De Laurentiis offre un maxi ingaggio da 7,5 milioni di euro, ma al momento l'argentino resta più propenso all'ipotesi Juventus. Ma il suo eventuale approdo in azzurro - sottolinea il quotidiano - aprirebbe poi a un caso Milik.

Difficile, infatti, la convivenza i due centravanti e quel punto servirebbe una nuova sistemazione per evitare una concorrenza così aggressiva. Tutto - conclude il giornale - dipenderà dal tipo di attaccante che la società riuscirà a trovare.