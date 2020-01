Repubblica - Politano-Napoli verso il sì, sul piatto Llorente e l'obbligo di riscatto: fissata la cifra

L'edizione odierna di Repubblica dedica ampio spazio al calciomercato, in particolare il passaggio di Matteo Politano in maglia azzurra sembra essere ormai prossimo:

Giuntoli ha rotto gli indugi martedì sera prima del match vinto contro la Lazio. Politano è in cima alla lista delle preferenze di Gattuso e De Laurentiis ha dato il via libera ad un acquisto a titolo definitivo con la formula del prestito con l’obbligo di riscatto. Niente condizioni legate alle presenze, ma un affare complessivo sulla base dei 25 milioni di euro.

Sul piatto c’è nuovamente Fernando Llorente, da sempre un pupillo di Antonio Conte che avrebbe voluto lo spagnolo già in estate come alternativa a Lukaku. Lo scenario si sta ripresentando e si lavora alla doppia conclusione: Llorente piace anche al Parma. Il Napoli, però, deve anche assicurarsi il sì di Politano che si è promesso alla Roma e non vorrebbe rimangiarsi la parola data, ma senza un rilancio giallorosso non può permettersi di restare ai margini fino al termine di campionato, rinunciando anche alla possibilità di conquistare la convocazione per l’Europeo. Ecco perché il giocatore non è rimasto insensibile al Napoli e ha dato un’apertura di massima.