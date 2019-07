Repubblica - Petrachi chiama Hysaj, vuole convincerlo ad accettare la Roma! Ecco l'offerta al Napoli: le cifre

Calciomercato Napoli - Carlo Ancelotti gli ha dato spazio contro Cremonese e Liverpool, ma Elseid Hysaj è in uscita e l'ha dichiarato lo stesso calciatore, oltre al suo agente a più riprese. La squadra più vicina al terzino albanese è certamente la Roma.

L'edizione romana odierna di Repubblica scrive della trattativa Hysaj - Roma:

"Petrachi ha chiamato anche Elseid Hysaj. L’intento sarebbe quello di convincere il terzino destro in uscita dal Napoli, ad accettare il trasferimento alla Roma ( che offre 17 milioni per il cartellino dell’albanese). Da questa insistenza si capisce come, oltra a Karsdorp e Santon, non ci sia totale fiducia in Florenzi nelle vesti di esterno basso. Per questo il capitano è stato provato spesso anche come esterno d’attacco".