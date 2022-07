Calciomercato Napoli - Ultime notizie di calciomercato riguardo il futuro di Ostigard pronto a vestire la maglia del Napoli. Avviata la trattativa in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riferito da La Repubblica, il fatto che il calciatore voglia l'azzurro può aiutare il club nella trattativa col Brighton. Giuntoli e De Laurentiis vorrebbero prendere il calciatore in prestito con obbligo di riscatto per circa 6 milioni di euro, in modo da iscrivere l'acquisto nel prossimo bilancio.