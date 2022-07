Repubblica - Ora Mertens spera nella chiamata di un'altra squadra di A: quale

Calciomercato Napoli- Sfumato defintivamente o quasi il Napoli, ora Dries Mertens si mette l'anima in pace e spera in un'altra chiamata dalla Serie A. Ecco quanto riporta Antonio Corbo per La Repubblica di oggi.

Dries Mertens poi, 30 partite e 11 gol quest’anno, con 148 primatista assoluto nella storia del Napoli: chiese 4 milioni netti tra ingaggio e bonus per sé, 800mila euro per i suoi agenti. Spera in una telefonata che non sia di una squadretta caprese come racconta senza crederci Sky, magari dalla Lazio come capta Pasquale Tina, ma Castel Volturno ha già messo via le scarpe da restituirgli. Che tristezza.

È la rivincita dei presidenti su giocatori illusi dai procuratori, fermi nel calcio di ieri. Quello di domani è già cominciato, ingrato ma vero. Il giocatore vale per quanto può dare il giorno dopo, il passato non conta, sono numeri scritti su acqua di mare