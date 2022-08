Repubblica - Offerta del Napoli per Provedel! La risposta del portiere

Calciomercato Napoli - Le ultime di mercato con il Napoli che sta provando a chiudere l'acquisto di un portiere. Arriva l'ultimo retroscena da Repubblica che svela di un'offerta del Napoli per Provedel.

Ivan Provedel vuole la Lazio: il portiere dello Spezia ha fatto la sua scelta, anche se il calciatore ancora non ha il via libera per arrivare nella Capitale. I liguri stanno aspettando la risposta di Meret - con il Napoli c’è già l’accordo per il prestito secco - prima di liberare Provedel. Ieri, però, c’è stato un sondaggio importante del Napoli che ha offerto 3 milioni allo Spezia per il cartellino del portiere, ma lo stesso Provedel ha detto di no perché vuole fortemente la Lazio e si è promesso al club biancoceleste.