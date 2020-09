Repubblica - Idea Acerbi se non rinnova con la Lazio! Il Napoli ha preso informazioni la scorsa settimana

Calciomercato Napoli - Il Napoli attende le cessioni del reparto arrestrato prima di provare a chiudere i vari colpi in programma. Come riferisce La Repubblica oggi in edicola, oltre a Kalidou Koulibaly ci sono anche Nikola Maksimovic e Sebastiano Luperto in bilico. In entrata restano nel mirino Marcos Senesi del Feyernoord e Sokratis Papastathopoulos dell'Arsenal, anche se spuntano novità come racconta il quotidiano.

Mercato Napoli, idea Acerbi

Ecco quanto si legge: