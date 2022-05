Repubblica - Napoli, caso Koulibaly! ADL offre al ribasso, Juve e Inter guardano e spunta anche Mourinho

Calciomercato Napoli - "Napoli, Koulibaly è un caso": titola così l'edizione on line de La Repubblica. Secondo quanto riferisce il quotidiano, dopo il triste finale per Lorenzo Insigne separatosi alla fine dall'azzurro, ora scoppia anche la grana relativa al difensore senegalese che potrebbe concludersi altrettanto amaramente. La dinamica è infatti la stessa, col presidente Aurelio De Laurentiis che offre un rinnovo al ribasso per proseguire insieme il percorso.

Mercato Napoli, l'offerta di ADL a Koulibaly

Ecco quanto si legge esattamente dal giornale: