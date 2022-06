Repubblica - Mertens e il Napoli, 16 giorni all'addio: Sarri e Gattuso corteggiano il belga

Calciomercato Napoli - "Mertens e il Napoli, 16 giorni all'addio: Sarri e Gattuso corteggiano Ciro". Così titola un articolo apparso sul sito di Repubblica che fa il punto della situazione sul futuro di Dries Mertens.

Ecco cosa si legge sul sito Repubblica:

"Ha molti ammiratori sul mercato. In primis due ex allenatori del Napoli: Maurizio Sarri che lo vorrebbe alla Lazio e Gennaro Gattuso, a cui farebbe comodo avere al suo fianco l'attaccante nella nuova avventura al Valencia. Per questo Dries ha snobbato l'offerta al ribasso di De Laurentiis e sembra pronto a cambiare aria, sia pure con il rammarico per l'addio alla citta e ai tifosi, con cui ha stretto un legame fortissimo. Sui social monta la protesta per le modalità dell'addio del belga, che meriterebbe un addio da protagonista dopo aver dato tanto alla maglia azzurra. Invece il conto alla rovescia si sta consumando senza sussulti e tra 16 giorni calerà il sipario. The end, la favola di "Ciro" è ai titoli di coda"