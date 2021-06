Repubblica: Meret titolare con Spalletti, pronto il rinnovo! Addio Ospina, niente più turnover

Calciomercato Napoli, importanti novità sulla strategia tra i pali azzurri. Scelto il primo portiere, sarà Alex Meret anche con Luciano Spalletti. Niente turnover, ma un titolare e un dodicesimo che subentra in caso di necessità. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, il sacrificato sarebbe Ospina.

Calcio mercato Napoli, Ospina verso la cessione

Ospina è in scadenza di contratto ed ha un ingaggio importante, il Napoli sta valutando la sua cessione pure nell’ottica del ridimensionamento dei costi, mentre Meret rinnoverà. Secondo quanto riferisce Repubblica qualche contatto con l’entourage del numero uno friulano c’è già stato ed è filtrata la volontà della società di trattenerlo con un ruolo da protagonista assoluto. L’appuntamento vero e proprio ci sarà dopo gli Europei. Sarebbe un attestato di stima concreto ed eliminerebbe definitivamente i dubbi dell’ultimo periodo caratterizzato dall’alternanza con Ospina. Il Napoli attende offerte per il colombiano: è stato accostato all’Atalanta (che cerca un portiere affidabile) ma se ne riparlerà tra qualche settimana. Il mercato, al momento, è bloccato. Le idee del club, comunque, sono abbastanza chiare e se Ospina andasse via, potrebbe arrivare un sostituto dal profilo diverso