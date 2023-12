Repubblica - Mazzarri può finire in discussione a gennaio, in arrivo due acquisti entro 7 giorni

Calciomercato Napoli - Sono ore di intensa riflessione in casa Napoli per quanto riguarda il futuro immediato della squadra azzurra. Il presidente De Laurentiis ieri sera si è assunto pubblicamente le responsabilità di questo attuale 8° posto in classifica della squadra e dell'eliminazione disastrosa in Coppa Italia contro il Frosinone al Maradona. Il patron ha poi promesso importanti interventi sul mercato in vista della sessione di riparazione di gennaio.

Calciomercato Napoli, in arrivo i primi due rinforzi

L'edizione online di Repubblica questo pomeriggio riporta le ultime in merito agli acquisti e alle cessioni in difesa, svelando come un paio di rinforzi sono in programa entro la gara di Torino del 7 gennaio. Sottolineando inoltre come Mazzarri potrebbe clamorosamente finire in discussione se la rotta non dovesse essere invertita:

"A gennaio i prezzi sono più alti e per il Napoli sarà difficile anche mettere le mani su un difensore di alto livello. Ne serve uno già pronto per la Serie A e per questo De Laurentiis sta sondando le piste che portano a Scalvini e Dragusin. La cessione in prestito di Zanoli apre inoltre la strada all'arrivo di un esterno: Mazzocchi o Faraoni. Ma bisogna fare presto e già per la prima partita del nuovo anno il club azzurro spera di mettere a disposizione di Mazzarri un paio di rinforzi. Poi toccherà al tecnico invertire la rotta, altrimenti non si può escludere che finisca in discussione pure lui. Un antidoto alla crisi va trovato".