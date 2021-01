Repubblica - Maksimovic poco tranquillo va in panchina: il mancato rinnovo potrebbe influire, scavalcato da Rrahmani

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblicasi sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli, in particolare sulla situazione di Nikola Maksimovic. Dal quotidiano si legge:

Al Friuli scocca l’ora di Amir Rrahmani, alla prima da titolare in maglia azzurra. Scavalcato Maksimovic nelle gerarchie: il centrale serbo nelle ultime due partite ha dimostrato meno tranquillità del solito e la vicenda di un contratto ormai in scadenza ( a giugno si libera a parametro zero) e mai rinnovato potrebbe influire. Spazio, dunque, al 26enne kosovaro che finora si è accontentato delle briciole