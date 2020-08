Repubblica - Lozano nome caldo per il Genoa: il Napoli valuta la cessione in prestito

Ultime notizie calciomercato. Si scaldano i motori in casa Genoa in vista dell’inizio della stagione 2020/2021 sempre più vicino. Questa sarà infatti l’ultima settimana di riposo per i giocatori che dalla prossima, non ancora ufficializzato il giorno esatto ma le date cerchiate in rosso sono il 25 ed il 26 agosto, si ritroveranno per affrontare un nuovo campionato. Nel frattempo il neo d.s. Faggiano dopo i giorni all’estero per costruire con il presidente Preziosi la squadra per il prossimo anno è atteso al Signorini per prendere possesso del suo ufficio e tuffarsi totalmente nell’ambiente del Grifone.

Genoa su Lozano

Ne parla l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica: "Uno dei nomi caldi è quello di Hirving Lozano, il messicano del Napoli che cerca spazio e che gli azzurri vorrebbero cedere solo in prestito. Il Genoa prova ad inserirsi e nel tridente offensivo potrebbe offrire un posto da titolare, peraltro sia a destra che a sinistra visto che Lozano può giocare in entrambe le posizioni offensive. Di certo negli occhi dei tifosi del Genoa è ancora vivo lo scatto con cui ha bruciato Biraschi nell’ultima gara giocata al Ferraris proprio tra rossoblù e partenopei".