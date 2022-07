Repubblica - Le reali cifre dell'offerta del Chelsea al Napoli per strappare Koulibaly

L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulle cifre che il Chelsea avrebbe offerto al Napoli per Koulibaly

Le percentuali stanno cambiando di colpo, con il doloroso addio di Kalidou Koulibaly che ha preso progressivamente quota nelle ultime ore, sull’onda dei rumors di mercato che sono rimbalzati da un angolo all’altro dell’Europa con un tam tam non solo mediatico.

Epicentro - off course - l’Inghilterra, visto che la maxi offerta per strappare al Napoli il difensore senegalese è partita da Londra, sponda Chelsea: 35 milioni al club azzurro e un triennale da 9 netti al giocatore.