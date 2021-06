Repubblica - La Lazio di Sarri pesca in casa Napoli: piacciono Hysaj, Maksimovic e Politano

Ultime notizie. Oggi La Repubblica edizione Roma affronta il futuro della Lazio, che ha appena annunciato l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri. Il presidente Lotito lo ha annunciato in pompa magna e adesso le attenzioni sono tutte rivolte al calciomercato.

Lazio calciomercato

Sarà presto annunciato in casa Lazio l'acquisto del serbo classe 2000 Kamenovic, terzino sinistro del Cukaricki acquistato per 3 milioni di euro. Tare lo aveva già bloccato a gennaio. Tra gli obiettivi anche tre calciatori del Napoli: la Lazio è in cerca di un altro terzino (Hysaj), di un centrale (Boateng e Maksimovic i nomi), di una mezzala ( Loftus-Cheek la richiesta di Sarri) e di un esterno. Per l’attacco piace Politano, ma soprattutto è da seguire la pista che porta a Ilicic, 33 anni, sotto contratto con l’Atalanta fino a giugno 2022.

Intanto prende piede l'idea di ristrutturare lo stadio Flaminio di Roma per farne il nuovo stadio della SS Lazio.