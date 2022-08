Repubblica - La Juve oggi ha chiamato Mertens: risposta a sorpresa di Dries!

Calciomercato Napoli - Ha salutato di fatto la piazza partenopea, non ancora però con un messaggio ufficiale via social: il futuro di Dries Mertens difficilmente sarà al Napoli. Visto il poco feeling con Spalletti e la scelta di ringiovanire la rosa da parte di Giuntoli-De Laurentiis. Intanto, la notizia dell'interesse forte, e del sondaggio, della Juventus sorprende tutti, perché Dries non ha risposto 'no' secco.

Mertens-Juve, apertura del belga

Clamorosa apertura quindi di Dries Mertens alla telefonata della Juventus, lo riporta Repubblica.it:

"Il futuro di Dries Mertens, a pochi giorni dall'inizio della stagione, è ancora un rebus. Il matrimonio con il Napoli è finito, non nel migliore dei modi, la Salernitana spera in un sì da parte del belga, che aspetta l'Inter o la Juventus. Proprio i bianconeri nella giornata di ieri hanno fatto un sondaggio diretto con il calciatore, che non ha chiuso le porte, nonostante il suo forte rapporto con la piazza di Napoli. Viste le difficoltà di arrivare a Morata - il prescelto di Allegri - Depay e Martial, quello di Mertens è un nome che stuzzica la fantasia della dirigenza bianconera".

Dries Mertens vs Juventus

Mertens in lacrime per l'addio al Napoli

Un Mertens che, come ha raccontato Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli, ha lasciato Capri e Napoli in lacrime: