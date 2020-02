Repubblica - Koulibaly vuole la Champions League e compra casa a Parigi! ADL pronto ad ascoltare il PSG, servono 100 milioni

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly piace al Psg. Come riporta Repubblica, il corteggiamento dura ormai da qualche mese e a giugno potrebbe esserci l’assalto decisivo dei parigini per rinforzare la difesa con un centrale di livello assoluto. Koulibaly sostituirebbe il brasiliano Thiago Silva, arrivato a scadenza di contratto. Secondo Le Parisien, Koulibaly è attirato dalla possibilità di giocare in Francia e avrebbe già acquistato un attico di 4 milioni di euro a Parigi con vista sulla Torre Eiffel in ottica di un eventuale trasferimento. Koulibaly ha una clausola rescissoria valida per l’estero di 150 milioni di euro, ma il Napoli è intenzionato ad ascoltare offerte, a patto che siano almeno di 100 milioni. In lista ci sono anche Manchester City, ma l’esclusione dalla Champions per squalifica escluderebbe i Citizens e Manchester United. Koulibaly ha voglia di giocare la Champions e il PSG sempra il club numero uno.