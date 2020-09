Repubblica - Koulibaly telefona ad ADL: possibile permanenza a Napoli, ma c'è una richiesta

Calciomercato Napoli - Sembra complicarsi sempre più la pista che porterebbe Kalidou Koulibaly al Manchester City. Tanto che ora non è da escludere una permanenza del giocatore a Napoli con quest'ultimo che ne avrebbe anche già parlato col presidente Aurelio De Laurentiis.

Antonio Corbo, sulle colonne de La Repubblica, racconta un retroscena a tal proposito:

Koulibaly ha telefonato a De Laurentiis martedì pomeriggio. È disposto a rimanere ma vuole un contratto adeguato. Napoli e City si sfidano all’ultimo sgarbo. L’agente Ramadani nuota felice in acque non chiare tra livori e rancori. Koulibaly sa che la sua quotazione si è liquefatta per l’emergenza virus, ma anche per la sua pessima annata. Non gli resta che Manchester. Altro paradosso. Il Napoli incassa meno per cederlo o paga di più per trattenerlo. Un sospetto: capita tutto al Napoli o il Napoli non sa gestire i rinnovi con tempismo?