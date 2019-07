Repubblica - James Rodriguez è l'obiettivo principale, colloqui con Mendes: dipende dal Real Madrid

Nonostante il Napoli abbia incontrato Pépé, il primo obiettivo resta James Rodriguez. Il problema resta l'accordo con il Real Madrid che vuole cedere a titolo definitivo il colombiano. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Saranno decisivi i prossimi giorni, in cui il club azzurro spera di avere il via libera dal Real per James, che continua a essere l’obiettivo principale. I contatti con Mendes vanno avanti per telefono e per adesso non sono previsti ulteriori appuntamenti. La fumata bianca dovrà arrivare da Madrid, del resto, visto che il top player colombiano ha già dato la sua disponibilità per trasferirsi in Italia.