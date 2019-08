Repubblica - James, Ancelotti non ha perso le speranze! Affare da fine mercato, ma serve la 'mano' di Florentino Perez

Calciomercato Napoli - Avanzano i giorni, si avvicina la chiusura del calciomercato, l'inzio del campionato italiano mentre la Liga, già iniziata, ha visto la convocazione di James Rodriguez in panchina da parte di Zinedine Zidane. Ma Carlo Ancelotti non ha ancora mollato del tutto quel sogno di portare il suo pupillo all'ombra del Vesuvio.

Lo conferma l'edizione odierna di Repubblica, che scrive così su James Rodriguez:

L’allenatore del Napoli non ha ancora perso le speranze neanche su James, per ora ai margini del progetto Real Madrid. Se ne riparlerà eventualmente in chiusura di mercato, qualora Florentino Perez accettasse l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto.