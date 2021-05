Repubblica - Koulibaly e Fabian saranno sacrificati: fissato il prezzo per cedere il senegalese. Insigne, dopo Euro2020 rinnovo o cessione!

Ultimissime calciomercato Napoli - Il prossimo sarà un mercato dove difficilmente gireranno cifre monstre. Nonostante questo però, il club azzurro ha l'esigenza di fare cassa con due nomi su tutti. Sicuramente lo sa già anche Luciano Spalletti che prima di firmare avrà chiesto proprio rassicurazioni sulla rosa.

I due nomi che restano sacrificabili sul prossimo mercato restano Koulibaly e Fabian Ruiz, occhio però all'evoluzione della situazione Insigne. O sarà rinnovo, dopo gli Europei, o potrebbe arrivare anche per lui la cessione. A raccontarne i dettagli è l'edizione odierna di Repubblica:

"Il mercato, invece, non è ancora cominciato. La priorità del Napoli è quella di cedere: Koulibaly e Fabiàn i pezzi pregiati da sacrificare per sistemare il bilancio e individuare i tasselli giusti. Per il difensore si aspettano offerte di un certo livello: servono almeno 45 milioni per lasciarlo partire. Il Liverpool si è sfilato, resta da capire se si muoverà una big inglese, oppure il Bayern Monaco che ha appena perso Alaba. Per quanto riguarda Fabiàn Ruiz si è affievolito l’interesse dell’Atletico Madrid che sta puntando su De Paul dell’Udinese. Il Psg, invece, continua a monitorare e presto potrebbe presentare una proposta convincente allo spagnolo che non resterà senza rinnovo del contratto. Stesso discorso per Lorenzo Insigne che va a scadenza nel 2022. Disputerà l’Europeo da protagonista e poi si dovrà prendere una decisione in un senso o nell’altro".