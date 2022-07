Repubblica - Il West Ham alza l'offerta per Zielinski: 35 milioni al Napoli! Resta da convincere il polacco

Calciomercato Napoli - Il West Ham alza l'offerta per convincere Piotr Zielinski alla firma: ecco le cifre secondo Repubblica.

Zielinski, nuova offerta West Ham: le cifre

Infatti, è arrivata una nuova offerta da 35 milioni bonus compresi per Zielinski dal West Ham, ecco i dettagli da Repubblica:

Il West Ham ha alzato l'offerta per Zielinski: al Napoli 35 milioni di euro (bonus compresi). Il centrocampista polacco, però, non è convinto di andare a giocare nel club londinese nonostante i 5,5 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. La distanza tra i club si è ridotta - De Laurentiis chiede 40 milioni - ma c'è da convincere il calciatore, che in questo momento prende tempo.