Repubblica - Il PSG ci aveva provato nelle ultime ore per Llorente, ma c'è stato il muro del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica racconta un dettaglio nuovo su Fernando Llorente: "Lo spagnolo ha tante richieste. Avrebbe volentieri raggiunto Antonio Conte all’Inter e non gli dispiacerebbe neanche tornare al Tottenham. Addirittura il Psg ci ha fatto un pensierino, ma la regola di ( fine) mercato vale anche per lui. Senza un sostituto, non può partire. Il Napoli ha ancora obiettivi da raggiungere (la rimonta europea, gli ottavi di Champions e soprattutto la Coppa Italia) e non ha intenzione di rischiare nulla".