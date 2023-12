Calciomercato Napoli - Come annuncia l’edizione odierna di Repubblica, il Napoli studia due colpi in prospettiva per il futuro.

Da una parte ci sarebbe Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese di 21 anni: “sarebbe un acquisto per il Napoli pure di prospettiva, al di là dell’impellenza del presente”

Idem per il difensore Radu Dragusin, classe 2002 rumeno del Genoa “che ha però estimatori in Premier rischia di trovarsi al centro di un’asta onerosa”