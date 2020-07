Repubblica - Il Napoli ha in pugno Osimhen! Sì del giocatore anche grazie a Koulibaly, cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Montercarlo, Capri e Porto Cervo: ora si entra davvero nel vivo per Victor Osimhen. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, tre le tre lussuosissime location è ormai in dirittura d'arrivo la trattativa per l'attaccante del Lille che il Napoli ha in pugno.

Mercato Napoli, le cifre per Osimhen

Il diretto protagonista, infatti, anche avrebbe dato il via libera per un suo trasferimento all'ombra del Vesuvio. Dopo la visità in città, decisivo è stato il blitz degli emissari di Aurelio De Laurentiis che hanno poi raggiunto l'accordo conomico col Lille. Le residue perplessità del calciatore sono ormai cadute anche grazie al corteggiamento generale. Gennaro Gattuso lo ha rassicurato telefonicamente sul progetto tecnico, il presidente l'ha invitato in città per comprenderlo meglio e Kalidou Koulibaly l'ha rassicurato per quanto riguarda i timori legati al razzismo in Italia che angoscaivano l'atleta nigeriano.Il resto è poi venuto da sé, nonostante le complicazioni burocratiche di questi giorni. Al Lille andranno all'incirca 55 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto fino al 2025 per 2.5 milioni a stagione. Se non ci saranno intoppi, le visite mediche potrebbero avvenire già nelle prossime ore.