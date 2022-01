Repubblica - Giuntoli vuole regalare a Spalletti due terzini sinistri! Non solo Olivera, c'è un nome anche in Serie A

Nonostante il lungo corteggiamento, il Napoli non è riuscito a tesserare Reinildo Mandava a parametro zero. Il terzino del Lille giocherà nell'Atletico Madrid, che ha battuto anche la concorrenza della Lazio. Ne parla Repubblica.

Calciomercato Napoli

"Il club di De Laurentiis è però vicino a Olivera, terzino sinistro del Getafe: gli azzurri propongono un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il club spagnolo, però, non vorrebbe privarsi del calciatore in questa sessione di mercato.

Olivera spinge per approdare a Napoli subito, ma non è l'unico nome sul quale Giuntoli sta lavorando: l'obiettivo del ds toscano è di regalare a Spalletti, per la prossima stagione, due terzini sinistri.

Con Mario Rui in partenza e Ghoulam in scadenza, il Napoli lavora su Parisi dell'Empoli. Il club toscano non ha fretta di prendere decisioni e, viste le buone prestazioni del ragazzo, spera di scatenare un'asta estiva per cedere a una cifra importante il difensore classe 2000"