Repubblica - Folorunsho-Lazio sì ma negli ultimi giorni di mercato: le cifre, c'è anche una percentuale sulla futura rivendita

Il mercato del Napoli si muove anche in uscita, con il nome di Michael Folorunsho sempre più vicino alla Lazio. Nell'edizione online de La Repubblica si riportano gli ultimi aggiornamenti:

"La Lazio è al lavoro per completare la rosa con un centrocampista. Due i nomi su cui il club biancoceleste sta lavorando: Carlos Alcaraz e Michael Folorunsho. Il calciatore del Napoli può arrivare negli ultimi giorni di mercato con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. Discorso diverso per il centrocampista del Southampton: gli inglesi vorrebbero vederlo a titolo definitivo per 15 milioni di euro, la Lazio - come per Folorunsho - vorrebbe chiudere con la formula del prestito".