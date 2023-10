Repubblica - Ecco perché la trattativa tra Napoli e Conte è sfumata subito: svelate le richieste del mister

Calciomercato Napoli - L'edizione online di Repubblica riporta le ultime indiscrezioni in merito al futuro della panchina del Napoli. Al momento c'è una certezza, non ci sarà Antonio Conte a guidarla al posto di Garcia. In questi minuti il presidente sta cercando di capire se attivare o meno immediatamente il piano B:

"Ma una soluzione dovrà essere trovata comunque in fretta, perché il rischio di compromettere l'intera stagione è forte. L'ingaggio di Conte sarebbe stato la soluzione ideale per il Napoli, dal punto di vista tecnico. Ma De Laurentiis si è scontrato con i costi troppo elevati e pure con le difficoltà di concludere la complessa operazione nello spazio di poche ore. L'ex ct della Nazionale viaggia infatti su cifre di ingaggio molto alte - almeno 8 milioni netti a stagione -, non avrebbe ceduto al club i suoi diritti di immagine e avrebbe voluto portare con sé in azzurro tutto il suo staff. Per questo Adl ha preferito gettare subito la spugna, senza impelagarsi in una trattativa destinata al fallimento sul nascere".