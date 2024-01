Calciomercato Napoli - "Dragusin sembra avviato al Tottenham (da sempre la sua destinazione preferita) e quindi il Napoli si sta cautelando con Nehuen Perez, 23enne argentino dell’Udinese, interessato all’ipotesi di vestire la maglia azzurra". E' quanto si legge su La Repubblica oggi in edicola. Possibile doppio colpo dall'Udinese, quindi, considerando la trattativa già in corso per Lazar Samarzdic.