Repubblica - Di Lorenzo vuole andare via, non ha cambiato idea neanche con Conte: c'è la Juve sullo sfondo

Calciomercato Napoli - Il botta e risposta tra l'agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ed il Napoli racconta una certezza: il capitano Giovanni Di Lorenzo vuole andare via. Ne parla l'edizione oggi in edicola di Repubblica:

"Il protagonista della querelle è Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del terzo scudetto è intenzionato ad andare via e lo ha ribadito pure venerdì attraverso il suo procuratore Mario Giuffredi: « Il suo ciclo è finito, lavoro alla cessione». Il Napoli ha replicato in maniera stizzita ribadendo l’esistenza di un contrattofino al 2028 e sbandierando l’incedibilità di un altro tassello fondamentale nel progetto Conte. L’allenatore è stato chiaro: Di Lorenzo non si muove e glielo ha ribadito pure la settimana scorsa, tramite Oriali. La vicenda, però, non è affatto conclusa. Il giocatore non ha affatto cambiato idea. Sullo sfondo c’è l’ipotesi Juventus che gli ha offerto un contratto importante. Impossibile, però, concludere la trattativa senza il benestare del Napoli. Difficile che De Laurentiis possa cedere il suo capitano proprio ai bianconeri, ma bisognerà comunque trovare un’intesa per proseguire ancora insieme. Va ripreso un dialogo e l’intervento diretto dell’ex ct della Nazionale potrebbe modificare il copione. Potenza dell’effetto Conte".