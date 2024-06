Repubblica - Di Lorenzo ha già l'accordo con la Juve, triennale da quasi 14 MLN

Calciomercato Napoli - Saranno giorni decisivi per il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano della SSC Napoli rischia di vedere concludersi qui l'avventura in azzurro iniziata nel 2019 quando la squadra di Aurelio De Laurentiis lo acquistò dall'Empoli. L'edizione online di Repubblica fa il punto della situazione in merito al suo possibile trasferimento alla Juventus:

"Vuole la Juve anche Giovanni Di Lorenzo: l’esterno e capitano del Napoli ha chiesto la cessione al club, un accordo verbale è stato già raggiunto tra il procuratore del terzino e la Juventus: pronto un triennale da 4.5 milioni di euro netti a stagione. C’è da convincere Aurelio De Laurentiis, che parte da una richiesta di 25 milioni. Inutile il tentativo di Conte di trattenere il giocatore nella squadra azzurra".