Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli, dopo il "no" della Lazio all'offerta da 30 milioni per l'esterno offensivo Mattia Zaccagni, è tornato all'attacco per l'attaccante esterno argentino 20enne Alejandro Garnacho: il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis starebbe preparando una proposta da 50 milioni di euro da recapitare al Manchester United, che però di milioni di euro ne continua a chiederne 70. Lo riporta l'edizione online di Repubblica.