Calciomercato Napoli - Danilo D'Ambrosio nel mirino del Napoli. Come riportato da Repubblica il calciatore italiano di origini napoletane, appena vincitore dello scudetto con l'Inter, andrà in scadenza di contratto a giugno e vuole restare in Serie A. Su Danilo D'Ambrosio c'è il forte interesse di Lazio e Milan, ma anche del Napoli ora. Il calciatore chiede uno stipendio annuo di 2,5 milioni di euro.