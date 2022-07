Repubblica - Colpo Dybala per restituire il sorriso a Spalletti ma resta una suggestione

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulla pista di calciomercato che porterebbe in azzurro Paulo Dybala. Un colpo che secondo il quotidiano darebbe entusiasmo a tutto l'ambiente, tecnico compreso

L’arrivo di De Laurentiis in Val di Sole è stato preceduto da un tam tam sulla possibile accelerazione del presidente per Dybala: l’affare di mercato a sensazione che restituirebbe in un colpo solo il sorriso a Spalletti e ai tifosi.

La caccia all’attaccante argentino, che si è svincolato dalla Juventus e potrebbe essere dunque ingaggiato a parametro zero, continua a rimanere per ora poco più di una suggestione.

Un tentativo però sarà fatto e la situazione dovranno per questo essere monitorata con molta attenzione nei prossimi giorni.