Repubblica - Blitz di Manna a Milano ieri: novità di mercato, il Napoli accelera

Calciomercato Napoli - Giovanni Manna è stata la prima mossa della rifondazione voluta da De Laurentiis, che non ha ripetuto l'errore dello scorso anno: prima il nuovo DS, poi, insieme ad esso, la scelta dell'allenatore. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"La prima mossa di De Laurentiis è stata l’ingaggio di Giovanni Manna, che da 48 ore è pure ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Napoli. Il giovane dirigente (36 anni) arrivato dalla Juventus ha firmato infatti un contratto di cinque anni e si sta già dando da fare sul mercato: tant’è che ieri la sua presenza è stata segnalata a Milano. La prima operazione clamorosa da concludere sarà in uscita, con la cessione al Chelsea oppure al Psg - attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 130 milioni - di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano sta già preparando il trasloco e ha postato su Instagram una carrellata dei gol più belli segnati durante la sua avventura in Italia, cominciata quattro anni fa. I soldi in arrivo per la sua partenza tapperanno la falla per la mancata partecipazione alla Champions e serviranno a finanziare la campagna acquisti".