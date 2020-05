Repubblica annuncia: Koulibaly lascia Napoli! Cifre e dettagli destinazione, scelto il sostituto

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi sul futuro di Kalidou Koulibaly. Secondo l'edizione di Repubblica il difensore senegalese lascerà la città, destinazione Premier League

Un finale di campionato tutto da costruire. Koulibaly è pronto a lasciare il segno: l’infortunio muscolare è solo un ricordo, adesso prenota un ruolo da protagonista. Un mese e mezzo ( forse due) in apnea: sarà una vera e propria full immersion in azzurro prima di congedarsi. L’addio a fine stagione è più di un’ipotesi: la Premier sembra la destinazione obbligata per il difensore del Napoli. Il Manchester Utd è sempre in pole position dopo la corte serrata della scorsa estate. I dialoghi non si sono mai interrotti e di fatto sono stati rinviati di dodici mesi. Sarà qualcuno in più, causa pandemia, ma l’epilogo non dovrebbe cambiare, così come la valutazione alta ( 90 milioni) di uno dei migliori centrali al mondo. Il Napoli da tempo ha cominciato la caccia al successore. Giovane ma già forte, è questo l’identikit preferito del club. Il profilo giusto è stato individuato da tempo. L’esito dipenderà dalle strade di un mercato diventate inedite e tortuose a causa del lockdown, ma il Napoli ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic, 22enne serbo della Fiorentina, alla terza stagione in viola. Prima dello stop aveva convinto tutti. Crescita costante, personalità e anche un certo senso del gol, per un difensore sempre una dote importante: ne ha segnati 3 in 25 partite di campionato. È stato sempre titolare.