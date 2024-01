Repubblica annuncia: affare Perez, Napoli e Udinese si stanno scambiando i documenti finali! Accettata l'offerta, le cifre

Calciomercato Napoli - Napoli e Udinese hanno raggiunto l’accordo economico per il passaggio in maglia azzurra di Nehuén Perez. Lo annuncia l'edizione online di Repubblica.

16 milioni di euro, più 3 di bonus, questa l’offerta che il patron Gino Pozzo ha accettato:

"Nella giornata di oggi, le due società si scambieranno i documenti finali per chiudere la trattativa. Il Napoli vuole chiudere subìto l’affare, per cercare di mettere il centrale a disposizione del mister livornese già per la gara di domenica contro la Lazio"