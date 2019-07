La strategia non cambia. Ancelotti sta aspettando che si sblocchi la trattativa James con il Real Madrid. Il colombiano è fuori dai piani di Zinedine Zidane. Poi servirà anche un altro attaccante: Pépé resta un obiettivo, ma bisognerà confrontarsi con la sua voglia di Inghilterra. Il Napoli non ha mollato neanche Mauro Icardi e i contatti con l’entourage dell’argentino sono frequenti per verificare la possibilità di un trasferimento in maglia azzurra. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica.