Repubblica - ADL pronto allo sforzo per Koulibaly: vuole il Barcellona o chiudere la carriera a Napoli da capitano

Calciomercato Napoli - Sono passati appena quattro anni, ma "cala il sipario sulla favola dei 91 punti", come sottolinea Repubblica.it. Che però apre alla permanenza di Koulibaly: "Koulibaly, ultima bandiera di un ciclo".

Ecco la situazione sul futuro di Kalidou Koulibaly fra rinnovo e cessione al Barcellona, dall'edizione online di Repubblica - Napoli:

"Uno dopo l'altro sono infatti andati via tutti i protagonisti di quell'impresa sfiorata e ad abbassare il sipario nelle prossime settimane potrebbe essere Kalidou Koulibaly: l'ultimo dei Sarriani e l'unico superstite - chissà ancora per quanto tempo - di quella macchina da gol che avrebbe meritato di riscrivere la storia.

L'unico di quegli 11 uomini d'oro ancora legato al Napoli è Koulibaly, ma anche per lui potrebbe essere iniziato il conto alla rovescia. Il formidabile difensore senegalese ha infatti a sua volta il contratto in scadenza nel 2023 ed è tentato dal trasferimento al Barcellona. KK è al bivio: o va via subito ( serve però un'offerta di 40 milioni) o chiuderà la sua carriera in azzurro con la fascia di capitano sul braccio. Un premio meritato, che tuttavia non cancellerà il rimpianto per quello che doveva essere e non è stato.