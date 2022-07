Repubblica - Addio Mertens, sempre più probabile il ritorno in Belgio

Ultime notizie: sembra sempre più probabile il ritorno in Belgio di Dries Mertens. L'ex attaccante del Napoli, ormai svincolato dal primo luglio, non rinnoverà il suo contratto con il club partenopeo e non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Mertens torna in Belgio?

Anche l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica segnala l'offerta della Salernitana per Mertens: un contratto da 3 milioni di euro a stagione con opzione di rinnovo per il secondo anno, un colpo a parametro zero che farebbe sognare i tifosi di Salerno, ma che al momento non sembra in fase di chiusura. Mertens, infatti, non ha ancora accettato l'offerta, sta riflettendo e gradirebbe destinazioni più prestigiose come la Lazio o l'Inter.

Secondo Repubblica, però, "al momento l'interesse non si è concretizzato in un'offerta" da parte di Inter e Milan e per Mertens la destinazione estera, con il ritorno in Belgio, è sempre più probabile.