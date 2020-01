Repubblica - 35 milioni sul piatto, affondo di Giuntoli per chiudere Rrahmani-Amrabat: manca il sì del centrocampista

Calcio mercato Napoli - Non solo il centrocampo del presente, ma anche due pedine per l'estate dall'Hellas Verona: non è un segreto ormai che il club stia affondando il colpo per giugno per portare in azzurro sia Amrabat che Rrahmani.

Calciomercato Napoli, affondo per chiudere Rrahmani e Amrabat: le cifre

Queste le ultime su Rrahmani e Amrabat dall'edizione odierna di Repubblica:

"Nell’agenda del Napoli ci sono anche due acquisti per la prossima stagione. Non è un mistero che Giuntoli abbia messo gli occhi sui gioielli del Verona. Ieri mattina ha avuto un incontro con l’entourage di Amrabat, centrocampista dell’Hellas che piace molto: serve il sì del giocatore, seguito pure dall’Inter. Il Napoli prenderebbe Amrabat e il difensore Rrahmani mettendo sul piatto una cifra complessiva di 35 milioni di euro. Entrambi chiuderebbero il campionato con Juric per poi trasferirsi in maglia azzurra. Giuntoli sta provando a strappare un’opzione per Kumbulla, diciannovenne centrale del Verona che piace pure a Juventus, Inter e Roma".