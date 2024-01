Relevo - Samardzic-Napoli, accordo sui diritti d'immagine e con l'Udinese: l'affare può sbloccarsi nel weekend

Ultime notizie calciomercato - Matteo Moretto, esperto di mercato per Relevo, ha parlato di un imminente accordo fra Napoli e Udinese per Lazar Samardzic, per una trattativa che entra nel vivo e si avvicina alla fase più calda:

"Accordo molto vicino tra Napoli e Udinese per Lazar Samard?i?. Gli ultimi colloqui tra le parti sono stati molto positivi e l’affare può sbloccarsi definitivamente nel weekend. Intesa totale sui diritti d’immagine", una notizia ricondivisa e confermata anche da Fabrizio Romano.