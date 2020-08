Reguilon-Napoli, affare in salita: l'esterno del Real flirta con Psg e Arsenal, da Madrid fissano il prezzo [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli, novità importanti sull'esterno del Real Madrid Sergio Reguilon. L'esterno iberico è finito nel mirino della Ssc Napoli come potenziale erede di Faouzi Ghoulam.

Mercato Napoli, aggiornamenti Reguilon

Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it da fonti molto vicine al giocatore non ci sarebbe stato ancora un contatto diretto con l'entourage. Nel frattempo Florentino Perez ha fissato il prezzo: Reguilon non va via per meno di 25 mln. Il giocatore flirta con Psg e Arsenal, la concorrenza per il club azzurro è spietata e agguerrita.