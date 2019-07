Record, Martins a CN24: "Escludo un ritorno di Mario Rui in Portogallo. Grimaldo resta al Benfica e su Leao..."

Dal Portogallo Nuno Martins, giornalista di Record, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Vinicius è un giocatore del Benfica, confermo. Non è riuscito ad esprimersi, non ha avuto spazio al Napoli.

In portogallo lo abbiamo visto in differenti categorie: è un giocatore che può stare nel Benfica.

Lui centrvanti titolare? Penso che deve guadagnarsi il suo spazio: ha segnato tanto in Portogallo ma non basta. Deve lottare per una maglia da titolare.

Grimaldo? Vuole stare al Benfica che vuole garantigli la titolarità.

Mario Rui? Era una opzione qualora venisse ceduto proprio Grimaldo: ma sia per Benfica e Sporting, escludo che Mario Rui torni in Portogallo

Leao? Non ho notizie su una uscita di Leao del Lillè: posso dire che ha fatto bene in Francia, si è distinto ed è un buon affare per il Napoli ma non ho notizie in uscita in direzione Napoli"